HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 29 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie profitiere zwar von hohen Auftragseingängen, der Schwung dürfte hierbei aber vorerst nachlassen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie kürzte ihre Schätzungen, glaubt aber weiter an die langfristigen Potenziale des Unternehmens./tih/mis