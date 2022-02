NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Zahlenwerk und der Ausblick des auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer seien stark, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die deutlich positive Dynamik dürfte bis in das nächste Jahr anhalten./edh/tav