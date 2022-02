NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron nach Jahreszahlen von 16 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank der guten Auftragslage dürfte die positive Geschäftsdynamik bei dem Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie über 2022 hinaus anhalten, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatzschätzung für das laufende Jahr, revidierte aber ihre Prognosen für die operativen Ergebnismargen (Ebit) moderat nach unten. Zunächst sollte ein zyklischer Sektorabschwung weiter auf die Bewertungen drücken./gl/edh