NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Hold" belassen. Analyst Janardan Menon bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Studie pessimistisch für Chiphersteller wie Infineon, während er die Unternehmen aus der Ausrüsterindustrie positiver sieht. Trotz eines Abwärtszyklus in der Halbleiterbranche dürften diese bis 2023 strukturell wachsen./tih/mis