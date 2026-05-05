DAX 24.402 +1,7%ESt50 5.870 +1,8%MSCI World 4.683 +0,1%Top 10 Crypto 10,60 +1,9%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.430 +0,5%Euro 1,1733 +0,3%Öl 108,3 -1,8%Gold 4.665 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente
AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
51,36 EUR +0,36 EUR +0,71 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,42 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AIXTRON SE Hold

08:01 Uhr
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
51,36 EUR 0,36 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 31 auf 42 Euro angehoben, die Einstufung aber von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Der Aktienkurs des Chipindustrie-Ausrüsters habe sich in recht kurzer Zeit fast vervierfacht und wieder das Niveau um das Jahr 2000 herum erreicht, schrieb Gustav Froberg in seiner Neubewertung vom Dienstagnachmittag. Denn Anleger investierten in Unternehmen, die wie Aixtron die KI-Wertschöpfungskette ermöglichen, sowie in knappe Schlüsselmaterialien wie Indiumphosphid. Die Engpassdynamik, von der Aixtron profitiere, sei inzwischen aber eingepreist. Über das von ihm prognostizierte Wachstum hinaus könnte zudem auch das mittelfristige Gewinnpotenzial begrenzt sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,54 €		 Abst. Kursziel*:
-18,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,22%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:01 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 AIXTRON Halten DZ BANK
04.05.26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
01.05.26 AIXTRON Neutral UBS AG
01.05.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

dpa-afx Neubewertung AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im TecDAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag stark gefragt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net AIXTRON-Rally außer Kontrolle? Aktie enteilt sogar den optimistischen Analysten
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht am Mittag Zuschläge
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Inflection point driven by rising optoelectronics demand
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen