AIXTRON Aktie
Marktkap. 4,08 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterausrüsters im zweiten Quartal sei glänzend gewesen, schrieb Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Rückschlag im Juni sei der Wert zwar attraktiver bewertet, aber noch längst nicht günstig./rob/mf/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,64 €
|Abst. Kursziel*:
11,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,67%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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