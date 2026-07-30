Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AIXTRON SE Hold

14:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterausrüsters im zweiten Quartal sei glänzend gewesen, schrieb Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Rückschlag im Juni sei der Wert zwar attraktiver bewertet, aber noch längst nicht günstig./rob/mf/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE