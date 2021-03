Aktie in diesem Artikel AIXTRON SE 17,27 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 11 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den starken Quartalszahlen und dem optimistischen Ausblick des Anlagenbauers für die Chipindustrie schätze sie Aixtron positiver ein, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei die positive Geschäftsentwicklung bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist, erklärte sie ihr weiterhin neutrales Anlagevotum./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 17:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.