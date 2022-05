FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 22,50 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster sei im aktuellen Wirtschaftsumfeld ein Fels in der Brandung, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es ließen sich aktuell keine Indizien für eine Abschwächung des Geschäfts ausmachen. Neben hohen Auftragseingängen lobte er die ungebrochene Lieferfähigkeit, was angesichts der geopolitischen Lage Seltenheitswert habe./tih/he