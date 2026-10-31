AIXTRON Aktie
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Marktkap. 3,65 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AI Analyse
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Chip-Ausrüsters hätten seine Empfehlung untermauert, schrieb Craig McDowell am Freitagabend in seinem Resümee. Der Optoelektronik-Zyklus werde immer größer und nachhaltiger. Parallel dazu erhole sich das Geschäft mit Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Das etwas geringere Kursziel resultiert aus einem Wechsel der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
52,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,33 €
|Abst. Kursziel*:
62,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,14%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)