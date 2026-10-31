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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

08:01 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
33,84 EUR 1,69 EUR 5,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Chip-Ausrüsters hätten seine Empfehlung untermauert, schrieb Craig McDowell am Freitagabend in seinem Resümee. Der Optoelektronik-Zyklus werde immer größer und nachhaltiger. Parallel dazu erhole sich das Geschäft mit Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Das etwas geringere Kursziel resultiert aus einem Wechsel der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,33 €		 Abst. Kursziel*:
62,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,14%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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