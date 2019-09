NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AK Steel von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft. Aufgrund des schwachen Preisumfelds habe er seine Prognosen für die nordamerikanischen Stahlkonzerne reduziert, schrieb Analyst Michael Gambardella in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte verwies dabei auf Befürchtungen steigender Kapazitäten in den kommenden Jahren, die Unsicherheit wegen der Handelskonflikte und eine nachlassende Nachfrage./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2019 / 08:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 00:15 / BST



