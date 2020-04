MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Akzo Nobel von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 92 auf 75 Euro gesenkt. Den europäischen Chemieunternehmen steht in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Krise ein herber Abschwung bevor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zur Finanzkrise sei der Anteil der variablen Kosten bei Akzo Nobel gegenüber den Fixkosten gestiegen, wodurch der Farbenhersteller nun schneller auf die neue Situation reagieren könne. Zudem sei die Aktie "interessant" bewertet und biete eine attraktive Dividendenrendite./kro/la



