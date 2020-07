NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal von 89 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Chemiekonzern habe in puncto Umsatz und Profitabilität die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der virusbedingte Gegenwind vom Gesamtmarkt habe nachgelassen, zudem hätten sich Kostensenkungen positiv ausgewirkt./la/bek