NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 102 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Farben- und Lackkonzern sei überraschend stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen für 2021 und 2022 an./ag/edh