NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Farben und Lackhersteller habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel für die Ergebniskennziffer bestätigt, schrieb Analyst Chris Counihan am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Aktie dürfte von der Zahlenvorlage profitieren./gl/ag

