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Marktkap. 9,3 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
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WKN A2PB32

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ISIN NL0013267909

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Symbol AKZOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Akzo Nobel Buy

09:06 Uhr
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
53,20 EUR 0,04 EUR 0,08%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel zwar von 75 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Kurzfristig biete die Aktie eine gute Möglichkeit, in das Thema Deeskalation im Iran zu investieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unternehmen der Farben- und Lackindustrie profitierten in der Regel von niedrigeren Ölpreisen, da sie ihre Margen durch geringere Rohstoffkosten steigern könnten. Das längerfristige Investitionsargument sei die Fusion mit Axalta./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,08 €		 Abst. Kursziel*:
26,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

09:06 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
02.04.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.03.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
26.03.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
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