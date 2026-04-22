Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 8,93 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Quartalszahlen von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray passte am Mittwochabend nach einem "überraschend guten ersten Quartal" des Lack- und Farbenherstellers seine Schätzungen an. Zudem habe er das hauseigene ChemCast-KI-Modell, das für die Analyse des Chemiesektors entwickelt wurde, um die Prognose von Umsatz, operativem Ergebnis und Bewertungskennzahlen für den Farbensektor erweitert. Das Modell deute darauf hin, dass die Preisentwicklung bei AkzoNobel und dem Fusionspartner Axalta von Quartal zu Quartal betrachtet robust sein dürfte./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,36 €
|Abst. Kursziel*:
25,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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