Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Akzo Nobel Buy

08:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Quartalszahlen von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Bray passte am Mittwochabend nach einem "überraschend guten ersten Quartal" des Lack- und Farbenherstellers seine Schätzungen an. Zudem habe er das hauseigene ChemCast-KI-Modell, das für die Analyse des Chemiesektors entwickelt wurde, um die Prognose von Umsatz, operativem Ergebnis und Bewertungskennzahlen für den Farbensektor erweitert. Das Modell deute darauf hin, dass die Preisentwicklung bei AkzoNobel und dem Fusionspartner Axalta von Quartal zu Quartal betrachtet robust sein dürfte./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:34 / GMT

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