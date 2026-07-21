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ISIN NL0013267909

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Symbol AKZOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Akzo Nobel Buy

11:31 Uhr
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
57,42 EUR -0,56 EUR -0,97%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die von Sherwin-Williams und Nippon Paint unterbreiteten und abgelehnten Übernahmeangebote für den Lackehersteller dürften dazu beitragen, eine Untergrenze für den Akzo-Aktienkurs zu etablieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hätte sich aber eine detailliertere Begründung gewünscht, warum Akzo die Offerten abgelehnt habe./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,36 €		 Abst. Kursziel*:
16,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,68%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

11:31 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
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