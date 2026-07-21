Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,78 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die von Sherwin-Williams und Nippon Paint unterbreiteten und abgelehnten Übernahmeangebote für den Lackehersteller dürften dazu beitragen, eine Untergrenze für den Akzo-Aktienkurs zu etablieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hätte sich aber eine detailliertere Begründung gewünscht, warum Akzo die Offerten abgelehnt habe./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,36 €
|Abst. Kursziel*:
16,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,68%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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