HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Anthony Manning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, erwartet er bei dem Farbenkonzern weitere Verbesserungen. Der Zwischenbericht zum dritten Quartal habe die Erwartungen übertroffen. Er erhöhte seine kurzfristigen Schätzungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 17:56 / GMT