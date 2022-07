HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 110 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Gewinnwarnung, dem Abschied des Unternehmenschefs und den enttäuschenden Quartalszahlen sei der Optimismus für die Aktien des Farben- und Lackherstellers inzwischen ins Negative gekippt, sodass sie seit Ende Mai über 20 Prozent verloren hätten, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Konsensschätzungen sind laut dem Experten deutlich gesunken und er kappte ebenfalls seine Prognosen. Die Aktie bleibe aber sein Branchenfavorit. Akzo sei bei der Weitergabe der gestiegenen Kosten der Konkurrenz voraus und zudem mit am günstigsten bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.