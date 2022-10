HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach jüngst veröffentlichten Zahlen von 81 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der negative Absatztrend beim Farben- und Lackhersteller sei noch nicht vorbei, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie habe inzwischen jedoch eine Unterstützung gefunden. Der neue Konzernchef dürfte sich vor allem auf kontrollierbare Aspekte konzentrieren - vorrangig auf den Barmittelfluss und den Schuldenabbau./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 16:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.