HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 86 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Farbenhersteller sollte 2024 seinen Finanzmittelfluss (Cashflow) verbessern, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrigere Rohstoffpreise sollten außerdem das Gewinnwachstum stützen. Bedingt durch die Abwertung des argentinischen Peso befürchtet er aber, dass das operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2023 hinter dem Unternehmensziel zurückbleibt./tih/mis

