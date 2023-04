UBS AG

Akzo Nobel Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Pläne des Managements für eine Vereinfachung der Konzernstrukturen dürften Investoren reserviert aufnehmen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn schon in der Vergangenheit hätten die Konzernspitzen solche Pläne verfolgt./bek/ag

