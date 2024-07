UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 80 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Ergebnisschätzung (Ebitda) liege am unteren Ende der Unternehmenszielspanne, schrieb Analyst Geoff Haire in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die in drei Wochen anstehenden Quartalszahlen. Der Farben- und Lackehersteller biete das höchste operative Wachstum sowie die niedrigste Bewertung in der Branche. Das neue Kursziel begründete Haire mit der gesunkenen Branchenbewertung./gl/tih

