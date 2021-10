FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Akzo Nobel von 102 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Chemiekonzerns dürfte aufgrund stark gestiegener Rohstoffpreise um rund 30 Prozent eingebrochen sein, schrieb Analyst Tim Jones in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Die Entwicklung stünde in etwa im Einklang mit Äußerungen des Managements./edh/mis