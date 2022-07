FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Lackhersteller habe bereits schwache Signale gesendet, schrieb Analyst Tim Jones in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal am 20.Juli. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis von 256 Millionen Euro./ag/ajx