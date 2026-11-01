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Symbol AKZOF

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

09:06 Uhr
Akzo Nobel Hold
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Akzo Nobel N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
63,92 €		 Abst. Kursziel*:
-6,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
64,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,28%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

09:06 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
22.10.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
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