Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Unsicherheit mit Blick auf die Nachfrage nach Chemikalien nehme zu, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Interesse am Markt richte sich nun auf etwaige Auswirkungen dieser Unsicherheit auf die Volumina, die Margen und die Preise. Akzo Nobel und Clariant seien die beiden Unternehmen im Sektor, die mit einer Rezession wohl am besten umgehen können./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 13:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 19:01 / ET

