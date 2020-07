ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie bleibe der aussichtsreichste Titel innerhalb des europäischen Chemiesektors, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies habe sich bereits an den vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal gezeigt./mf/tih