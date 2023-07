Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

15:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Im Gegensatz zu den Unternehmen aus der breiteren Chemiebranche mit ihren Gewinnwarnungen hätten die drei großen Farben- und Lackehersteller mit der Vorlage der Quartalszahlen ihre Jahresziele erhöht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Endmärkte von Akzo Nobel zeigten ermutigende Signale einer Geschäftsbelebung. Der Rückenwind von den Rohstoffkosten sollte die Margen nach oben treiben./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 04:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

