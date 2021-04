NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi rät in einer am Donnerstag vorliegenden Studie taktisch zur Vorsicht, nachdem das positive erste Quartal des Farben- und Lackkonzerns klar sei./ag/bek