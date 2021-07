NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Farben- und Lackhersteller dürfte im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage profitiert haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine gute operative Entwicklung sollte den Gegenwind durch die gestiegenen Rohstoffpreise zumindest teilweise kompensiert haben. Seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal liege moderat unter dem Marktkonsens./gl/ag