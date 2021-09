NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Hauptbotschaft sei gewesen, dass der Farbenhersteller eine robuste Nachfrage sehe, wenn auch Gegenwind durch die Knappheit an Rohstoffen und die Inflation sowie der anhaltenden Lockdowns in Südostasien die Gewinne im dritten Quartal stärker belasten dürfte. Dies schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih