NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel nach einer Investoren- und Analystenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Farben- und Lackehersteller habe wie schon erwartet das operatives Ergebnisziel (Ebitda) für 2023 bestätigt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/jha/