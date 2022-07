NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 88 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Farbenherstellers seien wie zuvor schon gewarnt schwach gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar nicht seine Erwartungen an das dritte Quartal, aber darüber hinaus wegen der aktuellen konjunkturellen Risiken./tih/he