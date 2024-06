JP Morgan Chase & Co.

Akzo Nobel Neutral

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel nach einer Investorenexkursion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Management des Farbenherstellers betrachte das Pulverbeschichtungsgeschäft, dessen größtes Werk in Italien besucht wurde, als verborgenes Juwel in seinem Portfolio, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund dafür liege auf der Hand, schrieb Udeshi und verwies auf den schnell wachsenden Markt dank der Vorteile, die das Verfahren im Vergleich zu Flüssigbeschichtungen mit sich bringt./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 22:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:15 / BST

