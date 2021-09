ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Akzo Nobel nach gesenkten Jahreszielen des Konkurrenten PPG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der verdüsterte PPG-Ausblick deute auch für den Farben- ud Lackehersteller Risiken in der zweiten Jahreshälfte an, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für das dritte Quartal liege unter der Konsensprognose./gl/edh