NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem robusten Margen-Management des Farben- und Lackeherstellers./ajx/la