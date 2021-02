NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 117 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal des Chemieunternehmens sei hervorragend gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Aussichten für das laufende Jahr gestalteten sich sehr gut./mf/mne/