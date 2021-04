NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Farben- und Lackkonzern habe den Absatz stark gesteigert und die Erwartungen bezüglich der Gewinnmargen übertroffen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar stiegen die Rohstoffpreise mittlerweile - Akzo muss also mehr an die Lieferanten bezahlen. Die Preissteigerungen würden aber wohl auch an die Kunden weitergereicht./mis/ag