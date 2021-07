NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 136 auf 131 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen nach den Zahlen des Chemiekonzerns erhöht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Unternehmen sollte es gelingen, den Anstieg der Rohstoffpreise weitgehend an die Kunden weiterzugeben./mf/edh