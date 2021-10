NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 130 auf 124 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Farben- und Lackehersteller./gl/mis