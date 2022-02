NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 134 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie neben dem vierten Quartal auch aktuelle Geschäftstrends, steigende Kosten und Währungseffekte in seine überarbeiteten Schätzungen einfließen. Der Farbenhersteller dürfte die Inflation weiter über höhere Preise ausgleichen und die Marge 2022 nochmals steigern. Der Anlagehintergrund bleibe intakt./tih/tav