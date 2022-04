NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 123 auf 111 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Entwicklung des Geschäftsumfeldes, dem Krieg in der Ukraine und Wechselkursentwicklungen. Der Lacke- und Farbenhersteller müsse zudem die hohen Rohstoff- und Energiepreise weiter auf die Kunden umlegen./mis/jha/