ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern könne unverändert von den Rohstoffpreisen profitieren, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem seien die Niederländer flexibel, was die Kosten betreffe, wodurch Risiken auf Seiten der Absatzmengen verringert würden./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 14:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



