LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 114 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Institutionelle Anleger machten um den Farbenhersteller für gewöhnlich einen Bogen wegen dessen anhaltenden Umsatzeinbußen und der höchst zyklischen Gewinnentwicklung, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Meinungen dürften sich in diesen Punkten aber im laufenden Jahr ändern./tih/edh