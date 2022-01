LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel vor Quartalszahlen von 109 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investoren dürften zunächst abwarten, ob sich die Inflation stabilisiert und dann auf eine Erholung setzen, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein Bewertungsmodell signalisiere, dass dies in Kürze bevorstehe. Im zweiten Halbjahr dürften die Rohstoffkosten als wichtiger Einflussfaktor für den Aktienkurs sinken./bek/ajx