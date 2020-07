MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Akzo Nobel von "Buy" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 78 Euro angehoben. Spätzyklische Risiken für den niederländischen Chemiekonzern spiegelten sich nicht in den Schätzungen wider und auch nicht in der Bewertung der Aktien, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seit der Hochstufung auf "Kaufen" habe der Aktienkurs um mehr als 50 Prozent zugelegt./bek/la