NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Akzo Nobel auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Seit Juni gebe es wieder einen leicht inflationären Preistrend bei notwendigen Rohstoffen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit ihrer Abstufung des Farbenherstellers hätten viele Investoren das Vertrauen des Managements in die Quartalsziele und den niedrigen Kurs als Argumente für eine positivere Haltung betont. Sie hingegen sehe Risiken für die Jahresziele, denn ihre Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege 7 Prozent unter der Konsensprognose. Vor dem Hintergrund des von ihr erwarteten Anstiegs der Verschuldung erscheine ihr die Aktie relativ teuer. Sollte Akzo Nobel zur Quartalszahlenvorlage am 23. Juli die Erwartungen erfüllen, wäre das eine gute Verkaufsgelegenheit. Denn sie befürchte deutlich sinkende Ergebniserwartungen für die zweite Jahreshälfte./gl/tih

