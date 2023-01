Akzo Nobel Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Underweight" belassen. Zudem hatte die Aktie des niederländischen Chemiekonzerns vor den am 8. Februar anstehenden Quartalszahlen den Status "Negative Catalyst Watch" erhalten. Akzo sei umsatzseitig recht stark auf China ausgerichtet, schrieb Analyst Chetan Udeshi fasste in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Chemiesektor. Dort seien die Corona-Beschränkungen früher als erwartet gelockert worden. Ein sprunghafter Infektionsanstieg habe jedoch zu einer weiteren starken Abschwächung der Wirtschaftsaktivität geführt, was das Schlussquartal 2022 und womöglich das erste Quartal 2023 der Chemiekonzerne belasten dürfte./ck/edh

