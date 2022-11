Aktie in diesem Artikel Allianz 200,00 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Versicherer habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sowie der angekündigte Aktienrückkauf seien ein Schritt in die richtige Richtung./edh/ngu